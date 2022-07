Pogacar menoriza as possibilidades de vencer o 'crono': «Não prevejo que haja grandes surpresas»

Tadej Pogacar, que em 2020 'roubou' a amarela ao compatriota Primoz Roglic, ciclista da Jumbo-Visma, no 'crono' da penúltima etapa, menorizou esta sexta-feira as possibilidades de vencer no sábado."Vivi um Tour muito duro e o contrarrelógio é difícil. Não sei se serei capaz, mas vou dar tudo", prometeu o jovem esloveno de 23 anos.Segundo da geral, a 3.26 minutos da amarela, o ainda bicampeão em título da 'Grande Boucle' revelou que fez o reconhecimento do percurso da 20.ª etapa duas vezes, antevendo "um 'crono' rápido, com duas pequenas subidas no final"."Não prevejo que haja grandes surpresas, mas nunca se sabe", pontuou.O líder da UAE Emirates fez ainda um ponto da situação das mazelas da queda que sofreu na quinta-feira, esclarecendo que "as feridas não são muito profundas e nenhum músculo" foi afetado.