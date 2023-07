Pogacar: «Tentei com um sprint longo e temi não poder terminá-lo»

Após uma nova vitória, ainda que pequena, no duelo com o camisola amarela, Tadej Pogacar era, tal como o próprio Jonas Vingegaard , um homem moderadamente satisfeito, por considerar que a sua missão só foi "mais ou menos" cumprida."Teria sido bom conseguir a vitória, mas grande mérito da fuga. O Michal Kwiatkowski estava super forte hoje. No final, também foi um dia bem-sucedido para nós, recuperei alguns segundos, por isso foi um bom dia", analisou o segundo da geral.O bicampeão do Tour (2020 e 2021) tem vindo a encurtar paulatinamente as distâncias para o líder da Jumbo-Visma e, hoje, após a 13.ª etapa, confessou que o plano passa precisamente por ir roubando segundos aqui e ali a Vingegaard. "O Tour ainda é longo, é uma situação boa para nós. Agora, vamos dia a dia e tenta aproveitar estas oportunidades para ganhar segundos", declarou.O líder da juventude elogiou ainda a "boa performance" da UAE Emirates, considerando que todos os seus colegas "podem retirar confiança e motivação" da tirada de hoje, apesar de não terem vencido. "Mas foi, digamos, uma vitória na luta pela geral", rematou.Protagonista de uma das mais belas rivalidades da história recente do ciclismo, o esloveno de 24 anos também elogiou o seu arquirrival, "um corredor muito bom, um dos melhores trepadores do mundo que é difícil fazer descolar". "Hoje, tentei com um sprint longo, e temi não poder terminá-lo, mas, no final, consegui uns segundos que valem a pena", concluiu.O duelo entre os dois primeiros da geral - o terceiro é o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), já a 2.51 minutos - prossegue no sábado, nos 151,8 quilómetros alpinos entre Annemasse e Morzine, que incluem três contagens de montanha de primeira categoria e uma de categoria especial, a 12 quilómetros da meta, que os ciclistas irão alcançar após uma descida a grande velocidade.