O esloveno Primoz Roglic, quarto na edição do ano passado e recente terceiro classificado do 'Giro', vai falhar a Volta a França, já que não faz parte dos eleitos da equipa Jumbo-Visma.A formação da Holanda será liderada na prova gaulesa, de 06 a 28 de julho, pelos ciclistas holandeses Dylan Groenewegen e Steven Kruijswijk.Groenewegen, vencedor de três etapas no 'Tour' (uma em 2017 e duas em 2018), é aposta para os 'sprints' e Kruijswijk, quinto na geral do ano passado, jogará as suas cartas na montanha.Em 2019, Roglic venceu o Tirreno-Adriátivo e a Volta à Romandia.Na equipa Jumbo-Visma, os belgas Wout van Aert e Laurens de Plus são estreantes no 'Tour'.A equipa conta ainda com o neozelandês George Bennett, o norueguês Amund Jansen, o alemão Tony Martin e o holandês Mike Teunissen.