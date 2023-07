Ruben Guerreiro (Movistar) abandonou a Volta a França no decorrer da 14.ª etapa e a faltarem 35 quilómetros para a meta.Desconhece-se ainda as razões do abandono, que acontece pela segunda vez seguida depois de em 2022 o português ter dito adeus devido a queda.Para além do ciclista português, também o francês Romain Bardet (DSM-Firmenich) abandonou hoje a prova, depois de ter sofrido uma queda ao quilómetro 25 da 14.ª tirada, desconhecendo-se ainda o seu estado de saúde. Este incidente levou igualmente à desistência do britânico James Shaw (EF Education-Easypost).