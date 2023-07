Ruben Guerreiro abandonou Tour devido a doença: «O corpo estava exausto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ruben Guerreiro abandonou a 110.ª Volta a França por doença, revelou este sábado o ciclista português da Movistar à agência Lusa.

"Tudo fiz para terminar [a etapa], mas o corpo estava exausto", lamentou Guerreiro, em declarações à Lusa.

Este é o segundo abandono consecutivo por doença do ciclista português de 29 anos na Volta a França, depois de, no ano passado, ter desistido antes do arranque da nona etapa pelo mesmo motivo.

O vencedor da classificação da montanha do Giro'2020 foi quarto na sexta etapa desta edição da 'Grande Boucle' e nono na 12.ª, jornadas em que integrou a fuga do dia, e ocupava o 25.º posto da geral à partida para os 151,8 quilómetros da jornada de hoje entre Annemasse e Morzine.

"Infelizmente, a Movistar terá de cumprir o último terço do Tour com cinco ciclistas, ao confirmar-se também este sábado, durante a 14.ª etapa, o abandono de Ruben Guerreiro", escreveu a formação espanhola na sua conta na rede social Twitter.