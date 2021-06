Rúben Guerreiro na lista da EF Education–Nippo para o Tour'2021

Rúben Guerreiro faz parte da lista de inscritos da EF Education–Nippo para atacar o Tour'2021, prova que arranca no sábado, em Brest. O ciclista português, que desistiu no Giro deste ano devido a queda, será uma das principais armas da equipa norte-americana no auxílio ao chefe de fila, o colombiano Rigoberto Uran. Esta será a sua primeira participação na Grande Boucle, depois de já ter estado por uma ocasião na Vuelta (17.º em 2019) e no Giro em dois anos (33.º e abandono).





Com a chamada de Rúben Guerreiro, a edição deste ano do Tour contará com dois portugueses, já que Rui Costa também estará presente ao serviço da UAE Team Emirates.