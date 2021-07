Sepp Kuss vence 15.ª etapa do Tour e Ruben Guerreiro termina em quinto

O norte-americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma) venceu este domingo a 15ª etapa do Tour, na qual o português Ruben Guerreiro (EF-Education) foi quinto classificado. Tadej Pogacar (UAE) mantém a liderança e a camisola amarela, com mais de cinco minutos de vantagem para o segundo da geral, Rigoberto Urán (EF-Education)





Sepp Kuss cortou a meta isolado em Andorra-a-Velha, após mais de 191 quilómetros desde Céret e num dia duríssimo para o pelotão com quatro contagens de montanha – destaque para a subida ao ponto mais alto desta edição do Tour, o Port d’Envalira, a 2.408 metros de altitude. Após uma fuga formada por cerca de três dezenas de ciclistas (entre eles estava Ruben Guerreiro) Kuss atacou para a vitória na última subida do dia (Col de Beixalis) e ganhou com 23 segundos de vantagem apra Alejandro Valverde (Movistar), segundo classificado.O líder Tadej Pogacar chegou a quase cinco minutos depois do vencedor, num grupo com os principais homens do top-10.Amanhã cumpre-se o segundo e último dia de descanso do Tour, que antecede o arranque da última semana preenchida por cinco etapas e um contrarrelógio até ao final em Paris.