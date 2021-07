Tadej Pogacar um passo da vitória final no Tour'2021

A não ser que uma verdadeira catástrofe aconteça no domingo, Tadej Pogacar vai conquistar o segundo Tour da sua carreira. Este sábado, no derradeiro teste à sua camisola amarela antes da habitual de consagração, o esloveno da UAE Emirates nem precisou de andar ao seu nível, foi apenas 8.º no contrarrelógio, mantendo uma larguíssima vantagem para os demais concorrentes.





Wout Van Aert venceu, com um tempo canhão de 35.53 minutos, à frente de Kasper Asgreen (36.14) e Jonas Vingegaard (36:26), que confirmou o seu segundo posto final na classificação geral, a 5.20 minutos de Pogacar e com 1.43 para o terceiro colocado Richard Carapaz, que esta tarde foi somente 23.º, a 2.09 de Van Aert. Quanto aos portugueses, Ruben Guerreiro foi 32.º, a 2.41, e Rui Costa 44.º, a 3.19.Já nas contas da geral, Guerreiro mantém o 18.º posto, a 54.10 de Pogacar, ao passo que Rui Costa é 78.º, a 2:58.29 do colega de equipa.