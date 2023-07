Tadej Pogacar vence 20.ª etapa do Tour'2023 mas triunfo final não foge a Vingegaard

O esloveno Tadej Pogacar, da UAE Emirates, venceu este sábado a 20.ª etapa do Tour'2023, ao ser o mais forte no sprint final em Le Markstein num quinteto no qual também estava integrado Jonas Vingegaard. O dinamarquês, apesar de ter perdido nesta luta final com o esloveno e até ter fechado em 3.º na etapa - atrás de Félix Gall -, não deixou escapar a vitória final (com 7.29 para Pogacar), a sua segunda consecutiva na prova francesa. É certo que domingo ainda há mais uma tirada, mas será apenas para a consagração... e para o sprint.No quinteto da frente fechou também Adam Yates, que conseguiu desta forma segurar o seu terceiro posto final na classificação geral, a 10.45 de Vingegaard. O quarto da geral foi também da família Yates, no caso o irmão gémeo Simon, que ficou a 12.19. O grande derrotado do dia acabou por ser Carlos Rodríguez, que não só não conseguiu o assalto ao pódio como até caiu para 5.º, fechando a 12.57 de Vingegaard.Domingo, como dissemos, será dia de consagração e luta pelo sprint, na já tradicional chegada aos Campos Elíseos, em Paris.