TAS confirma recurso da desclassificação no Tour de Quintana

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) anunciou esta quinta-feira ter recebido o recurso da desclassificação do último Tour por parte do ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic), por alegado consumo de substância proibida, dando início ao processo.

A instituição internacional sediada em Lausana, Suíça, confirmou ter recebido o pedido de Quintana em 17 de agosto, preparando agora a nomeação de um coletivo de juízes para analisar a queixa contra a União Ciclista Internacional (UCI), além de organizar a audição das partes envolvidas.

Quintana, de 32 anos e vencedor do Giro em 2014 e da Vuelta em 2016, concluiu a última edição do Tour na sexta posição, mas foi sancionado por violação das regras médicas da UCI, ao usar o analgésico tramadol, proibido em competição desde 01 de março.