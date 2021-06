Tim Merlier vence etapa marcada por quedas: Roglic e Pogacar perdem tempo

O belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) venceu esta segunda-feira a terceira etapa do Tour'2021, que ficou marcada por quatro quedas nos últimos 10 quilómetros. Tadej Pogacar (Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo), vencedor e 2º classificados da edição do ano passado, respetivamente, foram dois dos ciclistas envolvidos nas quedas e perdem tempo face à concorrência.





The general standings after this chaotic stage 3 #TDF2021 pic.twitter.com/M7wtDIJ8ul — Tour de France 2021 (@TourdeFrance21) June 28, 2021

Segunda vitória consecutiva para a Alpecin-Fenix, depois de Mathieu van der Poel ter ganho a tirada no domingo. O jovem holandês, que mantém a liderança e a camisola amarela, foi hoje 7º na chegada a Pontivy e viu o companheiro de equipa superiorizar-se, ao sprint, a outro corredor da Alpecin (Jasper Philipsen, 2º) e a Nacer Bouhanni, da Arkea, que foi terceiro.Pogacar cruzou a meta 26 segundos depois do vencedor e Roglic perdeu 1 minuto e 20 segundos, mas outros favoritos também perderam tempo. O britânico Geraint Thomas (INEOS), vencedor do Tour em 2018, também perdeu 26 segundos e Simon Yates (Bike Exchange) chegou mais de 2 minutos depois.Ruben Guerreiro voltou a ser o melhor dos dois portugueses, ao terminar no 70º lugar, a 26 segundos de Tim Merlier. Rui Costa foi 101º, com 1m27s de atraso.