Tour: Patrick Bevin é o primeiro ciclista a desistir nesta edição

O neozelandês Patrick Bevin (CCC) tornou-se esta quinta-feira o primeiro desistente da edição de 2019 da Volta a França, antes do início da sexta etapa da prova, devido à fratura de duas costelas.





Bevin, o primeiro desistente entre os 176 participantes no Tour, já sofreu duas quedas, a mais grave na quarta tirada. O ciclista da equipa CCC ainda completou a quinta etapa, realizada na quarta-feira, mas vai falhar a partida para a etapa de hoje, em consequência das lesões.O neozelandês ocupava a 137.º posição da classificação geral individual à partida para o sexto dia de competição, que levará os corredores a enfrentarem as primeiras dificuldades de montanha, com uma ligação de 160,5 quilómetros entre Mulhouse e La Plance des Belles Files.