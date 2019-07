Thomas de Gendt vence oitava etapa do Tour e Alaphilippe recupera a liderança

O belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal) venceu este sábado isolado a oitava etapa da Volta a França em bicicleta, com o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a recuperar a liderança da geral individual.De Gendt, de 32 anos, completou os 200 quilómetros entre Mâcon e Saint-Étienne em 5:00.17 horas, terminando com seis segundos de vantagem sobre os franceses Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), segundo classificado, e Alaphilippe, terceiro.Depois de vencer a terceira etapa e vestir a camisola amarela, Alaphilippe fechou hoje o pódio e retomou a liderança, destronando o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), agora segundo colocado, a 23 segundos, com Pinot a subir a terceiro, a 53.No domingo, Dia da Bastilha em França, a nona etapa liga Saint-Étienne a Brioude, ao longo de 170,5 quilómetros, com a montanha a marcar o dia, com uma contagem de primeira categoria e duas de terceira.