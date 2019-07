Trio lusitano parte com confiança para o Tour

As 22 equipas que arrancam amanhã para a Volta a França foram ontem apresentadas sob um banho de multidão no centro de Bruxelas, cidade que acolhe pela segunda vez na história a partida do Tour, sendo este ano o da celebração do 50º aniversário da primeira vitória do belga Eddy Merckx, assim como os 100 anos da camisola amarela.

Um centenário que foi muito amargo para os ciclistas portugueses, pois já lá vão 30 anos sem que ninguém chegue à liderança da classificação geral, depois de Acácio da Silva ter vencido, no Luxemburgo, a 1ª etapa do ano de 1989 e de ter andado quatro dias de amarelo.

Desta vez serão Rui Costa (Emirates), Nelson Oliveira (Movistar) e José Gonçalves (Katusha) a poderem repetir a façanha (ou vencer alguma etapa), mas estarão condicionados pelos respetivos chefes-de-fila.

O antigo campeão mundial vai ter de ajudar o italiano Fabio Aru, o vice-campeão de contrarrelógio dos Jogos Europeus terá de prestar vassalagem ao colombiano Nairo Quintana e ao espanhol Mikel Landa, enquanto Gonçalves também terá de escudar o russo Ilnur Zakarin.

"A minha missão é trabalhar para a equipa, pelo que não venho com nenhum objetivo pessoal. Vou fazer, simplesmente, aquilo que os chefes me propuserem", considerou Nelson Oliveira, que tem, no entanto, algumas ambições no contrarrelógio da etapa 13 (Pau-Pau, 27,2 km), no dia 19, e no de domingo, em Bruxelas (27,6 km), onde os organizadores pretendem bater o recorde de velocidade média (57,841 km/h) estabelecido pela Orica-Green em 2013.

Em declarações à Lusa, Nelson Oliveira, que será companheiro de quarto de Nairo Quintana, defendeu que espera chegar a Paris sem grandes percalços e saudável, sem cair na primeira semana, que "tem muito stress", desejando "que o balanço seja a Movistar ganhar o Tour".