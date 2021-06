UCI autoriza Alpecin-Fenix a vestir camisola de homenagem a Poulidor na 1.ª etapa

A União Ciclista Internacional concedeu, este sábado, "uma autorização excecional" à Alpecin-Fenix para usar uma camisola de homenagem a Raymond Poulidor, "um dos grandes nomes da história do ciclismo", durante a primeira etapa da Volta a França.

"Durante a apresentação das equipas em Brest, na Bretanha, na quinta-feira, os ciclistas da Alpecin-Fenix vestiram uma camisola 'Poupou' em homenagem a Raymond Poulidor, avô do ciclista da equipa Mathieu Van der Poel. Embora a equipa, a UCI e os organizadores da Amaury Sports Organisation tivessem acordado que a camisola só seria usada na apresentação, agora a UCI autoriza a que esta seja vestida durante a primeira etapa", pode ler-se no comunicado do organismo.

A camisola amarela e roxa é inspirada nas cores usadas por Raymond Poulidor, o ciclista que mais vezes subiu ao pódio final do Tour, durante toda a sua carreira na antiga equipa Team Mercier, nos anos 1960 e 1970.

"A UCI acredita que o impacto positivo gerado em redor da camisola especial em homenagem a um dos grandes nomes do ciclismo justifica abrir uma exceção aos regulamentos para que esta seja usada na primeira etapa", sustenta a federação internacional, indicando que na segunda etapa da 108.ª edição a equipa belga, do segundo escalão, voltará a envergar os tons habituais, o azul escuro e o vermelho.

A estreia no Tour de Van der Poel, 45 anos depois da última participação do avô, que morreu em 2019, tem sido um dos assuntos mais falados antes do arranque da 108.ª edição da Volta a França, que parte este sábado de Brest rumo a Paris, onde termina em 18 de julho.

'Poupou' é uma das figuras míticas da história do ciclismo, tendo conquistado o carinho dos adeptos da modalidade, nomeadamente dos franceses, não só pela sua personalidade, mas também por ser o eterno segundo da Volta a França.

Nascido em 15 de abril de 1936, Poulidor, que teve o azar de ser contemporâneo do francês Jacques Anquetil e do belga Eddy Merckx (ambos ganharam por cinco vezes o Tour), subiu por oito vezes ao pódio final da Grande Boucle - foi três vezes segundo e cinco terceiro -, sem nunca ter vestido a camisola amarela da prova francesa.

A primeira etapa da 108.ª Volta a França sai hoje de Brest, com os 184 ciclistas inscritos a percorrerem 197,8 quilómetros até Landerneau.