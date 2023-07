Victor Campenaerts é o surpreendente 'super combativo' desta edição do Tour

O belga Victor Campenaerts (Lotto Dstny) foi eleito o ciclista mais combativo da 110.ª Volta a França, anunciou este domingo a organização da prova francesa.

Um dos grandes animadores da terceira semana do Tour, o duas vezes campeão europeu de contrarrelógio (2017 e 2018) foi surpreendentemente escolhido como 'super combativo' desta edição, depois de terem sido somados os votos do júri aos do público, que tinha votado em massa em Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), o francês que hoje se despede definitivamente da 'Grande Boucle'.

O belga, de 31 anos, sucede no palmarés desta distinção ao seu compatriota Wout van Aert (Jumbo-Visma), que, no ano passado, foi eleito por "unanimidade", recebendo a preferência tanto do público como do júri.

Campenaerts superou a concorrência, entre outros, dos dois ciclistas favoritos dos franceses, Pinot e Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), mas também do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), que subirá ao pódio final pelo segundo ano consecutivo como vice-campeão, ou de Mads Pedersen (Lidl-Trek), o campeão mundial de fundo de 2019 que venceu a oitava etapa e entrou em incontáveis fugas.

O prémio diário da combatividade foi instituído no Tour em 1952, com o primeiro 'super combativo' a ser distinguido em 1956, na pessoa de André Darrigade.