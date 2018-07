Continuar a ler

Em 19 de julho, o ciclista transalpino caiu a cerca de quatro quilómetros da meta da 12.ª etapa do Tour, que ligou Bourg-Saint-Maurice ao Alpe d'Huez, na sequência de uma queda, alegadamente provocada pelo público.Apesar de ter concluído a etapa, a 13 segundos do vencedor, Nibali teve de abandonar o Tour, depois de lhe ser diagnosticada uma fratura na 10.ª vértebra da coluna.Vincenzo Nibali é um dos que já ganhou as três principais provas por etapas, as voltas a França, Itália e Espanha, juntamente com Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador e Froome.