Vingegaard ainda não celebra: «Posso cair, ter um dia mau. Ainda temos sábado...»

Jonas Vingegaard mostrou-se feliz por ter mais de sete minutos de vantagem sobre Tadej Pogacar, após a 17.ª etapa, mas notou que o ciclista esloveno nunca desiste e que a Volta a França só acaba em Paris.

Visivelmente satisfeito, o dinamarquês da Jumbo-Visma relevou que não estava à espera, "nada mesmo", de ganhar quase seis minutos ao segundo classificado da geral, que naufragou no Col de la Loze e está agora a 7.35 do camisola amarela.

"Claro que estamos super, super felizes. É difícil descrever. Agora, ter mais de sete minutos [de vantagem], é verdadeiramente incrível. A Volta a França ainda não acabou, tenho a certeza de que o Tadej vai tentar algo nas últimas três etapas. Temos de continuar a lutar, ainda não estamos em Paris", alertou.

Sempre contido nas declarações, Vingegaard lá reconheceu que agora está "numa boa situação" para revalidar o título conquistado no ano passado, apesar de ainda "muita coisa" poder acontecer-lhe: "Posso cair, ter um dia mau. Ainda temos sábado, que é uma etapa muito dura".

O camisola amarela abordou ainda a queda sofrida por Pogacar, admitindo não saber quanto pode ter pesado na má prestação do líder da juventude. "Estava mesmo atrás dele. Um corredor estava a ir para a direita e tocou na roda do Tadej. Ele não pode fazer nada [para evitar]. Foi um grande azar para o Tadej. Não levantámos o pé, mas não puxámos para tirá-lo [da corrida]. Fomos defensivos para não beneficiar disso, queríamos que ele regressasse" ao pelotão, disse.

Após atacar a quatro quilómetros do alto do Col de la Loze, o dinamarquês de 26 anos foi travado momentaneamente por uma moto e um carro da organização, algo que acabou por desvalorizar. "[A subida] Foi uma loucura, havia muita gente. Num ponto, tive de parar, por causa do carro. Mas penso que é o que pode acontecer quando pões inclinações de 20% no final do Tour", referiu.

Vingegaard, que foi quarto na etapa ganha pelo austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), está lançado para ganhar a Volta a França pelo segundo ano consecutivo, uma vez que, além de ter Pogacar a quase oito minutos, tem o terceiro classificado, o britânico Adam Yates (UAE Emirates), a 10.45.