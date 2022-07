Vingegaard assume "dificuldade adicional" com abandonos de Roglic e Kruijswijk

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jonas Vingegaard e Wout van Aert lamentaram este domingo o azar da Jumbo-Visma, reduzida a seis ciclistas, com o camisola amarela a esclarecer que ficou apenas com "algumas feridas" após ter caído na 15.ª etapa da Volta a França.

"Estou bem. [...] Tenho algumas feridas no lado esquerdo. Caí, mas consegui levantar-me de imediato. Tenho dores, mas é normal depois de uma queda", comentou o dinamarquês da Jumbo-Visma.

O camisola amarela reconheceu que a equipa holandesa teve um dia péssimo, não só pelo seu azar, provocado pelo companheiro Tiesj Benoot, mas também pela perda de Primoz Roglic, que abandonou a Grande Boucle para recuperar das lesões provocadas por uma queda na quinta etapa, e de Steven Kruijswijk, que caiu a 63 quilómetros da meta e foi transportado ao hospital.

"Perdemos dois colegas importantes, dois grandes ciclistas. Não é algo que me agrade. Sem dúvida, será uma dificuldade adicional, mas vamos lutar durante toda a corrida até a Paris", assegurou Vingegaard.

Também Wout van Aert assumiu que "perder dois companheiros no mesmo dia vai obrigar a equipa a mudar a sua Volta a França". "Se calhar, não vamos alterar a nossa estratégia, mas isto vai-nos afetar. Tivemos muito azar hoje. Tínhamos uma equipa forte e ela manter-se-á forte", garantiu o camisola verde.

O belga, que chegou a andar em fuga no início da 15.ª etapa antes de ser mandado parar pela sua equipa, assistiu à queda de Kruijswijk, explicando que alguém travou no pelotão e que o terceiro classificado do Tour'2019 não conseguiu reagir a tempo. "É uma queda estúpida. Vi rapidamente que ele se tinha magoado. Esperei um pouco para tentar levá-lo de volta para o pelotão", contou.

O pelotão regressa à estrada, na terça-feira, para o primeiro de três dias nos Pirenéus. A 16.ª etapa, uma ligação de 178,5 quilómetros entre Carcassonne e Foix, não tem chegada em alto, mas sim duas contagens de primeira categoria, a última das quais a menos de 30 quilómetros da meta.