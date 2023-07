Vingegaard e o ataque a Pogacar: «Queria testá-lo um pouco...»

Para lá de Jai Hindley, o outro grande vencedor do dia no Tour'2023 foi o campeão em título, o dinamarquês Jonas Vingegaard. Segundo na etapa 5 , o ciclista da Jumbo-Visma conseguiu ganhar tempo ao grande rival Tadej Pogacar, depois de quebrar o esloveno na última subida do dia, algo que até o deixou surpreendido."No papel, esta etapa não me era favorável, mas, na última subida, senti que tinha boas pernas. Disse ao Sepp para ir para a frente e ataquei. Fiquei surpreendido quando o Pogacar não me conseguiu seguir. Queria testá-lo um pouco, as minhas pernas estavam verdadeiramente bem", revelou.O dinamarquês é agora segundo da geral, a 47 segundos de Hindley, com o líder da UAE Emirates a 1.40 minutos do camisola amarela. "Estou superfeliz com a minha performance de hoje, de ter conseguido já um minuto de vantagem sobre ele", assumiu, sem querer, no entanto, apresentar-se como o grande favorito a revalidar o título: "Não sei. Continuaremos a fazer o nosso melhor e veremos onde isso nos leva".