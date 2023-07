Vingegaard e Pogacar sobre as suspeitas de doping no Tour: «É bom que os fãs continuem céticos»

Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar têm sido as duas grandes figuras do Tour 2023 com ritmos mais rápidos do que os conseguidos nas edições anteriores da histórica competição de ciclismo. Contudo, os desempenhos dos dois atletas é visto com algum ceticismo por parte dos fãs da modalidade, muito por culpa dos recentes escândalos relacionados com o doping, algo que tanto Vingegaard como Pogacar conseguem perceber e até aplaudem."Fazem-me esta pergunta todos os anos durante o Tour e não vejo nenhuma diferença para os últimos anos. Vamos rápido, vamos a fundo a cada passo do caminho. Entendo que as pessoas questionem as coisas por causa do que aconteceu no passado. As pessoas preocupam-se por isso e é algo que eu compreendo perfeitamente", começou por dizer Tadej Pogacar, em declarações citadas pelo jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.Já Jonas Vingegaard, atual líder do Tour 2023 com 10 segundos de vantagem sobre o esloveno, mostrou-se confiante nas suas capacidades, enaltecendo a evolução que o desporto teve nos últimos anos. "Vamos muito rápido, inclusive vamos mais rápido do que os corredores do passado, mas o nosso rendimento é melhor porque tudo melhorou à nossa volta. É bom que as pessoas continuem céticas porque senão é algo que voltará a acontecer. A equipa, a nutrição e o treino estão melhores do que antes. Sei o que posso e consigo fazer e que estou em grande forma. Acredito em mim mesmo e também tenho confiança no nosso plano. Só temos de segui-lo", disse.