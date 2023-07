Vingegaard ganha mais de 5 minutos a Pogacar e dá estocada final no Tour'2023

Um dia depois de ter ganho de forma categórica o contrarrelógio , Jonas Vingegaard deu esta quarta-feira aquela que terá sido estocada final na luta pela vitória no Tour'2023. O dinamarquês da Jumbo-Visma nem precisou de vencer a etapa 17, mas aquilo que fez na estrada em comparação ao mais direto rival foi mais do que suficiente para deixar já encomendadas as faixas, visto ter ganho quase 6 minutos a Tadej Pogacar apenas na subida final ao Col de la Loze. No final, feitas as contas, Vingegaard é ainda mais líder, agora com 7.35 minutos para o esloveno.Numa jornada na qual Rui Costa chegou a andar escapado, esperavam-se ataques da UAE Emirates desde bem cedo, mas isso nunca aconteceu. Talvez fosse o sinal claro de que o esloveno não estava recuperado do (quase) KO da véspera - ou também da queda que sofreu no início do dia -, como se veria a cerca de 15 quilómetros da meta. "Já fui. Estou morto", disse Pogacar no rádio. Era o sinal definitivo.Vingegaard seguiu com Adam Yates - este último com carta branca para continuar e defender o pódio -, mas viria a deixar o britânico da UAE Emirates e foi ganhando segundos atrás de segundos, para cortar a linha de meta na quarta posição na etapa, a 1.52 minutos de Felix Gall, da AG2R Citroën Team, o vencedor da etapa. O austríaco foi um dos resistentes da fuga, cruzando a linha de meta isolado, com 34 segundos para Simon Yates e 1.38 para Pello Bilbao. Já Tadej Pogacar, chegou à meta a 7.42 minutos de Félix Gall, autenticamente rebocado por Marc Soler.Com as contas da vitória praticamente fechadas e Pogacar aparentemente com o segundo lugar garantido, a luta mais aberta é a do terceiro lugar, onde por agora a vantagem é de Adam Yates. O britânico da UAE Emirates tem agora 1.16 minutos para Carlos Rodríguez e 1.34 para Simon Yates.Cumprida esta duríssima tirada de montanha - a mais exigente de todo o Tour -, os próximos dois dias serão para a fuga ou para o sprint, antes de no sábado se desenrolar a derradeira etapa de montanha entre Belfort e Le Markstein, com duas contagens de primeira categoria a servirem de teste final aos corredores.