Vingegaard quer o tri e 'convida' Pogacar para nova batalha: «Que possa ser assim no próximo ano»

Jonas Vingegaard quer regressar à Volta a França no próximo ano para tentar uma terceira vitória consecutiva, com o comedido ciclista dinamarquês da Jumbo-Visma a revelar-se "orgulhoso e feliz" após revalidar o título na prova francesa.

"É o sentimento de estar orgulhoso e feliz. Ganhar pela segunda vez é fantástico, e hoje com todos os dinamarqueses aqui foi incrível. Tenho de agradecer não só à minha equipa e à minha família, mas também a toda a Dinamarca", disse ainda na flash interview.

Nessa primeira reação após ganhar pelo segundo ano consecutivo a Grande Boucle, Vingegaard falou da "longa jornada" que passou "muito rápido", entre Bilbau (Espanha), onde a 110.ª edição começou em 1 de julho, e Paris, onde subiu ao pódio para vestir a amarela, mas também destacou "a corrida super dura" e a "grande batalha" que travou com Tadej Pogacar (UAE Emirates), novamente seu 'vice' na geral.

"Quero voltar o ano que vem para ver se consigo a terceira vitória, ou pelo menos tentar. Esse é o plano", anunciou.

Pouco depois, quando subiu ao pódio, o tímido ciclista de 26 anos não se alongou muito mais, fazendo um discurso muito rápido em que destacou o "ano fantástico" e "a Volta a França maravilhosa" da Jumbo-Visma.

"Tudo começa em algum lado e nós começámos a planear bem cedo. Nunca teria conseguido fazer isto sem a minha equipa. Estou tão orgulhoso de todos nós, conseguimo-lo", disse aos colegas, antes de se dirigir a Pogacar e Adam Yates, os homens da UAE Emirates que o acompanharam no pódio: "obrigada aos meus adversários, foram três semanas verdadeiramente incríveis a batalhar com vocês, esperemos que possa ser assim novamente no próximo ano".

Vingegaard terminou a 110.ª Volta a França com 7.29 minutos de vantagem sobre Pogi, que o tinha batido na edição de 2021, e 10.56 sobre Yates, um estreante em pódios de grandes Voltas.