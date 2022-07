Vingegaard recebido como herói em Copenhaga: «Isto é algo que nunca poderia ter imaginado»

Milhares de adeptos receberam esta quarta-feira Jonas Vingegaard, em Copenhaga, com o vencedor da Volta a França a mostrar-se surpreendido pelo acolhimento que teve no regresso ao seu país três dias depois de sagrar-se vencedor da prova.

"Muito obrigado a todos por estarem aqui e obrigada a todos os que me apoiaram nas últimas três semanas", declarou o corredor da Jumbo-Visma desde o balcão da Câmara Municipal de Copenhaga, diante dos milhares de pessoas que o esperavam.

No regresso ao seu país, Vingegaard viu, incrédulo, o jato onde viajava ser escoltado por dois caças F-16 das Forças Armadas da Dinamarca, antes de percorrer as principais artérias da capital daquele país nórdico, sendo aplaudido por uma multidão, que saiu à rua para congratular o segundo dinamarquês na história a vencer o Tour.

"Isto é algo que nunca poderia ter imaginado. É inacreditável", confessou o ciclista de 25 anos, assumindo que a manifestação de carinho de que foi alvo foi "fantástica e muito comovedora".

Em declarações aos meios de comunicação dinamarqueses, Vingegaard, visivelmente encantado com a receção oferecida pelos seus compatriotas, disse que ainda lhe parece "uma loucura" ter vencido a 109.ª Volta a França, considerando que ainda não assimilou o seu triunfo.

Com a camisola amarela vestida e ao lado da companheira e da filha, o tímido corredor da Jumbo-Visma teve o seu nome entoado por milhares de compatriotas, que se muniram de pequenas bandeiras para celebrar o seu feito.

As celebrações pela vitória de Vingegaard no Tour vão continuar durante a noite na capital dinamarquesa, antes de, na quinta-feira, se transferirem para Glyngore, localidade onde o ciclista vive.

A 109.ª edição da Volta a França arrancou em 1 de julho, em Copenhaga, e, na altura, o público dinamarquês já tinha emocionado Vingegaard, presenteando-o com um acolhimento efusivo.

Os vídeos da receção do herói dinamarquês foram amplamente partilhados nas redes sociais, com o britânico Thomas Pidcock (INEOS), uma das maiores promessas do ciclismo mundial e vencedor no Alpe d'Huez neste Tour, a mostrar-se espantado.

"Chapeau, Jonas. DEUS!", escreveu numa publicação na sua conta na rede social Twitter.

O ciclista da Jumbo-Visma, que já tinha sido vice-campeão do Tour2021, tornou-se no domingo o segundo dinamarquês a vencer a Grande Boucle após Bjarne Riis em 1996 -- posteriormente, Riis admitiu ter-se dopado durante essa edição da prova, mas a União Ciclista Internacional manteve o seu nome no palmarés de vencedores.