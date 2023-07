Vingegaard satisfeito por seguir de amarelo: «Pogacar é bem mais explosivo do que eu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) revelou-se esta sexta-feira "muito contente" por ainda estar de amarelo, após uma 13.ª etapa da Volta a França em que perdeu tempo para um Tadej Pogacar (UAE Emirates) "mais explosivo".

"O meu objetivo hoje era conservar a camisola amarela e ainda estou de amarelo, por isso estou muito contente. Eu sei que num final como este, ele [Pogacar] é bem mais explosivo do que eu, por isso estou satisfeito [por ter perdido apenas quatro segundos]", assumiu o campeão em título, que viu o esloveno ganhar-lhe outros quatro segundos devido às bonificações por ser terceiro no alto do Grand Colombier.

O dinamarquês de 26 anos, que foi quarto na etapa ganha pelo polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), tem agora a amarela presa por apenas nove segundos, mas continua a acreditar nas suas forças, embora reconheça que "Tadej é um dos melhores ou o melhor" ciclista do mundo e "um rival muito difícil".

"As etapas dos próximos dias serão interessantes. Sinto-me muito bem, estou em boas condições, estou muito satisfeito pela forma como as coisas me estão a sair. Aguardo pela próxima semana, darei o meu melhor", prometeu.

Vingegaard, que foi segundo na Volta a França de 2021 atrás precisamente de Pogacar, garantiu não sentir pressão para renovar o título. "Não estou ansioso: se vencer o Tour, ótimo, se não, terei dado o meu melhor", sustentou.