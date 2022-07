Vingegaard vence 11.ª etapa e assume amarela em dia para esquecer de Pogacar

O dinarmarquês Jonas Vingegaard, da Jumbo-Visma, venceu esta quarta-feira a 11.ª etapa do Tour'2022 e assumiu a liderança da prova, ao aproveitar da melhor forma uma jornada para esquecer de Tadej Pogacar, o anterior líder, que era visto por tudo e todos como imbatível. Só que esta quarta-feira o esloveno mostrou que, afinal, é 'humano'.Naquela que foi a primeira grande etapa de alta montanha, com passagem no Col du Galibier aos 2642 metros, Pogacar acabou por não resistir na derradeira ascensão do dia, ao Col du Granon, isto depois de ter passado no Galibier sempre junto ao dinamarquês da Jumbo-Visma. O dia foi de tal forma mau para Pogacar, que não só perdeu a amarela, como caiu para terceiro, atrás de Romain Bardet (o 2.º do dia), ao ser somente sétimo na chegada ao Granon. Contas feitas, o ciclista da UAE Emirates fica a 2.22 minutos do novo líder, ao passo que Bardet está a 2.16 da frente.Quanto a Vingegaard, mostrou ser claramente o homem mais forte da Jumbo-Visma, já que Primoz Roglic, por exemplo, foi apenas 20.º a 11.31 do seu colega de equipa. Isto numa tirada na qual a formação holandesa mostrou ser um bloco fortíssimo, já que para lá de Vingegaard e Roglic colocou ainda Steven Kruijswijk (9.º) e Sepp Kuss (19.º) nos 20 primeiros.Nota também para a excelente réplica de Nairo Quintana, ao ser segundo a 59 segundos, mostrando claramente a sua capacidade de brilhar quando o perfil das etapas supera os 2000 metros de altitude (a de hoje chegou aos 2642 e a meta estava a 2413). Geraint Thomas, que chegou a andar atrasado em relação a Pogacar, fechou em quarto, a 1.38 minutos, e David Gaudu em quinto, a 2.04.Quinta-feira a alta montanha continua, no primeiro teste à Jumbo-Visma com Vingegaard como líder. A etapa 12 promete, já que contará com nova passagem no Col du Galibier, segue ao Col de la Croix de Fer e termina no mítico Alpe d'Huez - todas estas subidas são de categoria especial.