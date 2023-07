Wout Poels vence antes do segundo dia de descanso

Wout Poels (Bahrain) venceu pela primeira vez na Volta a França, ao impor-se isolado na 15.ª etapa, que antecede o segundo dia de descanso.Em mais uma etapa nos Alpes, a luta entre Tadej Pogacar (Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo) resumiu-se ao último quilómetros, como esloveno a tentar surpreender o dinamarquês mas este a responder. E o camisola amarela ainda tentou no final ser ele a ganhar alguns segundos, mas tudo ficou na mesma.Ou seja, Vingegaard chega ao contrarrelógio de terça-feira com os 10 segundos de vantagem para Pogacar.A etapa foi marcada por uma fuga, a envolver um grande número de ciclistas, entre eles o português Rui Costa (Intermarché), que chegou a isolar-se na frente da coorrida durante 10 quilómetros, a sensivelmente 65 para a meta, assim co Wout Poels, este sim a conseguir escapar aos companheiros, para cortar a meta com 2.08 minutos de vantagem para Wout van Aert (Jumbo), também ele na fuga, sendo que Pogacar e Vingegaard cortarem a meta em Saint-Gervais Mont-Blanc a mais de seis minutos.A terceira semana começa então na terça-feira com o único contrarrelógio individual, ainda nos Alpes, entre Passy e Combloux, na distância de 22 quilómetros. Os últimos seis são uma cronoescalada.