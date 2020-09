Wout van Aert conquista segundo triunfo consecutivo para a Jumbo-Visma

O ciclista belga Wout van Aert deu hoje a segunda vitória consecutiva à Jumbo-Visma na 107.ª Volta a França, ao impor-se ao sprint na quinta etapa, com final em Privas.

No fim dos 183 quilómetros da tirada, que partiu de Gap, Van Aert conquistou o seu segundo triunfo na prova francesa, batendo o holandês Cees Bol (Sunweb) e o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), respetivamente segundo e terceiro, com as mesmas 04:21.22 horas do vencedor.

O francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), que chegou integrado no pelotão, tinha mantido a liderança na geral à passagem da meta, mas uma penalização posterior de 20 segundos, devido a um abastecimento ilegal, tirou-se a camisola amarela. A liderança é agora do Adam Yates (Mitchelton-Scott), com três segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e sete sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).