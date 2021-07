Wout van Aert vence na consagração de Pogacar em Paris

O belga Wout van Aert, da Jumbo-Visma, venceu este domingo a 21.ª e última etapa do Tour'2021, ao cruzar a linha de meta à frente de Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Mark Cavendish (Deceuninck - Quick Step). O belga, de 26 anos, confirmou-se como uma das grandes figuras desta Volta a França, ao vencer três etapas, duas delas consecutivas (ontem e hoje). Com este triunfo, refira-se, Van Aert conseguiu impedir o triunfo histórico de Cavendish, que poderia ter conseguido o recorde de vitórias que agora tem em igualdade com Eddy Merckx.





Nas contas da geral, Tadej Pogacar confirmou o seu triunfo final, tal como se esperava. O esloveno da UAE Emirates acabou o Tour'2021 com 5.20 minutos para Jonas Vingegaard e 7.03 para Richard Carapaz.