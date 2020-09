A voz de quem sabe: Hernâni Brôco

Hernâni Brôco é um nome mais do que conhecido no pelotão nacional e, agora como diretor desportivo da LA Alumínios/ LA Sport, continua a dar espetáculo. É por isso, o 'convidado' perfeito para a rubrica 'A voz de quem sabe', na qual pedimos a um diretor desportivo anteveja a etapa do dia seguinte.





Por isso, em relação à primeira etapa em linha, desta segunda-feira, Brôco antecipa já algumas diferenças entre os principais candidatos e faz uma promessa. "O objetivo é colocar alguém na frente da corrida para mostrar as cores de quem esteve sempre connosco. O senhor Luís Almeida foi incansável e temos de deixar tudo na estrada, principalmente por tudo o que ele tem feito por nós", disse a Record o antigo ciclista, acrescentando: "Em relação ao Emanuel, vamos protegê-lo e esperar que chegue com os melhores."Em relação ao vencedor desta etapa que chega ao alto de Santa Luzia, na impossibilidade de ser um dos seus a ganhar, Hernâni Brôco aponta para Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).Como ciclista, Volta a Portugal, o agora diretor desportivo, de 39 anos, ganhou apenas uma etapa, mas que o marcou para a vida. Tem agora o sonho de voltar a festejar, mas agora dentro do carro. "Sonho ganhar uma etapa na Volta. Nunca disse isto a ninguém, mas digo-vos agora porque é mesmo o que sinto. Gostava de fazer como diretor desportivo mais do que o que fiz como ciclista. Tentar ganhar uma etapa e, um dia, andar de amarelo. Esse é o sonho que me alimenta", frisa.Para isso, a seta apontada é Emanuel Duarte, algarvio que ganhou a classificação da juventude na temporada passada. "O Emanuel tem um potencial enorme, falta-lhe alguma técnica porque começou a andar de bicicleta muito tarde, mas tem evoluído muito e em termos de características físicas e psicológicas não lhe falta nada. Motor não lhe falta", afirmou, concluindo dizendo que o seu pupilo "tem capacidade para correr no estrangeiro."Esta segunda-feira o pelotão tem 180 quilómetros pela frente, com a ligação entre Montalegre e o Alto de Santa Luzia. Logo veremos se a aposta de Hernâni Brôco foi certeira.