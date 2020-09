A voz de quem sabe: José Azevedo

No ciclismo, os ciclistas são as grandes estrelas, mas nesta edição da Volta a Portugal temos um diretor desportivo que está a ser tão ou mais requisitado do que os principais corredores do pelotão. Trata-se de José Azevedo, que regressa à corrida onde terminou a carreira há precisamente 12 anos, mas agora como diretor desportivo da Nippo Delko One Provence.





O antigo ciclista, de 47 anos, falou apara antever a a terceira etapa em linha que liga Felgueiras a Viseu e que pode muito bem ter uma chegada ao sprint. É isso que Azevedo deseja, mas não tem a certeza de que é isso que vá acontecer."Olhando ao percurso da etapa e ao facto de estar entre duas etapas decisivas – depois da Senhora da Graça e antes da Torre -, tudo vai depender de como estará a geral. Poderá ser um dia calmo, fácil de controlar e isso será ideal para os sprinters, mas também poderemos ver uma etapa muito atacada desde início", começou por dizer, acrescentando: "Se houver um ritmo muito alto, os homens mais rápidos vão ter muitas dificuldades porque teremos um dia em que não vamos ter praticamente um metro plano."Pensando num cenário perfeito... o antigo diretor desportivo de Radioshak e Katusha já vê o seu sprinter Riccardo Minali a festejar a vitória. "Ele e o Daniel McLay (Arkéa-Samsic) são os principais favoritos à vitória", frisou, apostando em Daniel Mestre (W52-FC Porto) para o terceiro posto, mas deixou uma ressalva. "Se a equipa do Mestre sair da Senhora da Graça sair com a amarela [o que acabou por acontecer], se calhar ele vai ter de trabalhar e gastar algumas forças que o tirem da luta pela vitória."Minali, McLay e Mestre. É este o top 3 de José Azevedo para o quarto dia de Volta a Portugal, veremos se acerta.