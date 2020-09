A voz de quem sabe: Vidal Fitas

Com a primeira chegada em alto já na bagagem, o pelotão segue agora viagem para Paredes, de onde vão partir em direção ao Alto da Senhora da Graça. N'A voz de quem sabe' de hoje, Vidal Fitas antevê esta tirada que promete fazer diferenças.





"A Senhora da Graça é a primeira etapa decisiva. É o primeiro grande teste aos favoritos e vai ser na medida que se tem visto nos últimos anos", começou por dizer o diretor desportivo da Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel a, não tendo quaisquer dúvidas em relação à sua aposta. "Se é para escolher, escolho o meu, o Frederico [Figueiredo]!"O calendário nacional ficou muito reduzido e, antes da Volta a Portugal, os únicos dados que há para analisar são os do Grande Prémio Joaquim Agostinho que foi ganho... pelo Tavira. O que é que isso trouxe à equipa algarvia?"Aumentou-nos a responsabilidade. Tivemos de nos reconstruir depois de finalizar a parceira com o Sporting, a pandemia acabou por para tudo isso. Sem competição, sem perspetivas de futuro… Agora as coisas começaram, já se olha melhor para o futuro, portanto o que estamos a fazer agora foi o que tivemos de parar em março. É evidente que o grupo que temos tem qualidade e faz-nos sonhar", referiu Vidal, de 50 anos.E onde se coloca Frederico Figueiredo entre os candidatos à vitória? Primeiro? Segundo? Terceiro? "Este é um ano difícil de prever, mas os favoritos são sempre os mesmos. O Joni Brandão, o João Rodrigues, o António Carvalho, o Frederico Figueiredo, o Amaro Antunes, o João Benta, o Vicente García de Mateos são candidatos crónicos para esses lugares, mas sabemos que a falta de competição acaba por não ter referências", concluiu, confiante no seu pupilo.A antevisão de Vidal Fitas está feita, por isso agora só falta ver se bate certo.