O espanhol Raúl Alarcón venceu a quarta etapa da Volta a Portugal, uma tirada com chegada em alto nas Penhas da Saúde. Inicialmente com meta instalada na Torre, a tirada deste domingo acabou por encurtada pela organização em 27,1 quilómetros em face das condições climatérias, anulando assim a subida ao ponto mais alto de Portugal Continental, mas nem isso impediu o camisola amarela de triunfar pelo segundo dia consecutivo.O ciclista da W52-FC Porto atacou a cerca de quatro quilómetros da meta, levou consigo Joni Brandão, tendo o português do Sporting-Tavira acabado por ficar para trás dois quilómetros volvidos, cruzando a linha de meta com 12 segundos de de diferença.