Alejandro Marque e mais três ciclistas penalizados

O espanhol Alejandro Marque (Sporting-Tavira) foi hoje penalizado em 20 segundos, por se abrigar atrás de um veículo na quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, tal como o colega de equipa David Livramento.Segundo o comunicado do Colégio de Comissários, Marque, vencedor da Volta a Portugal em 2013, e Livramento foram penalizados por "abrigo atrás de um veículo" e penalizados em 20 segundos na geral, além de dois pontos na classificação por pontos e cinco na montanha.Por "impulso numa viatura", o francês Brice Feillu (Arkéa Samsic) e o espanhol Jesús del Pino (Vito-Feirense) foram também penalizados, em 10 segundos e nos mesmos pontos nas classificações secundárias, à semelhança do que aconteceu com Jóni Brandão (Efapel) na segunda etapa.