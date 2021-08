Alejandro Marque: «Nunca ninguém quer livrar-se da amarela, mas...»

Alejandro Marque ficou esta quinta-feira sem a camisola de líder da Volta a Portugal, mas no final da jornada assumiu que a queda para o segundo lugar não é algo que o desmotive a si ou à sua equipa. O espanhol da Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel lembra que a etapa 7 era complicada de se gerir e que a distância de 28 segundos para a liderança de Rafael Reis é até uma "posição ideal".





"Foi uma etapa muito atacada, formou-se um grupo grande com gente que estava com uma certa diferença. Nós não quisemos entrar em stress, sabíamos que não podíamos controlar uma etapa destas, tão comprida e com tanto calor. Estivemos como aliados a Movistar, a quem também interessava trabalhar.Perder a amarela tampouco é algo que nos desmotive, porque estamos na posição ideal, a 28 segundos. Temos vantagem para os adversários, agora é aguentar o ritmo de quem quer fazer a diferença a subir e mais nada.Nunca ninguém quer livrar-se da amarela, evidentemente, mas tem a ver com não desgastar a equipa, porque só tenho quatro companheiros. Hoje, fizeram um trabalho digno de louvar".