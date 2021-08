Alejandro Marque: «Sei que tenho uma equipa que me vai apoiar»

Alejandro Marque, líder atual da Volta a Portugal, terminou este domingo a 4ª etapa numa posição menos desejada, ficando em 16º e reduzindo assim a vantagem para o segundo da geral Amaro Antunes (W52-FC Porto), que ficou apenas a cinco segundos do camisola amarela.





No rescaldo da prova, o ciclista espanhol lamentou a queda do colega de equipa, Gustavo Veloso, e confessou que foi uma etapa difícil."Estava difícil [manter a amarela]. Começámos muito mal, com a queda do Gustavo [Veloso], que estava bastante maltratado e hoje fez um trabalho espetacular na parte final. Abdicou do seu sonho para me ajudar. O resto da equipa fez um trabalho... mantivemos a camisola graças a eles.Foram cinco segundos, pensávamos que íamos ter de entregar [a camisola], mas eles encontraram forças onde elas já não existiam. Esta camisola é deles. É graças a eles que vou partir com ela na terça-feira.", argumentou o ciclista de 39 anos.O camisola amarela ainda revelou que teve uma avaria e isso foi um dos fatores que contribuiu para o seu atraso. No entanto, o espanhol mostra-se confiante e atira a pressão para os adversários."Ganharam-me uns segundos. Eu também tive uma avaria numa parte rápida onde podíamos encurtar diferenças, e ganharam-nos tempo aí.Para já, estamos na frente. Quem está atrás, está sempre mais nervoso. Sei que tenho uma equipa que me vai apoiar, como fizeram hoje. Enquanto puderem, vão ajudar-me e eu tenho de corresponder. Tenho de chegar até onde as minhas forças cheguem.", conluiu.