Amaro Antunes: «Estar a cinco segundos é muito diferente de estar a um minuto»

Amaro Antunes (W52-FC Porto) foi este domingo segundo classificado na 4ª etapa da Volta Portugal, assegurando o segundo lugar na geral, a apenas cinco segundos do camisola amarela Alejandro Marque.





No final da prova o ciclista português enalteceu o seu trabalho feito este domingo na etapa, afirmando que correu à FC Porto."Acima de tudo, sinto-me realizado. Deixei na estrada tudo aquilo que tinha para deixar. Deixei também bem claro para o que venho, que é lutar pela vitória na Volta a Portugal, tanto eu como a minha equipa. Ontem [sábado, na terceira etapa], foi um dia menos bom e hoje, quando saímos do autocarro, foi com o intuito de realmente correr à FC Porto. Correr com a vontade de vencer e de honrarmos os nossos patrocinadores e a nossa equipa e penso que hoje demos um bom passo para a classificação geral.", começou por explicar Amaro Antunes.O ciclista da W52-FC Porto ainda mostrou-se satisfeito pela equipa ter alcançado o principal objetivo, que seria reduzir a desvantagem para os ciclistas na linha da frente."O tempo a que estávamos na geral era algo que nos pôs um pouco apreensivos, até porque tínhamos o Gustavo [Veloso] e o [Alejandro] Marque a um minuto e conseguimos minimizar isso.Houve, se calhar, na parte final, um facilitar ou um erro das comunicações, porque tinha a indicação que estava com dois minutos e, quando entrei [na meta], o tempo baixou drasticamente. Mas, claro, estar a cinco segundos é muito diferente de estar a um minuto e a Volta é muito longa. Ainda temos seis etapas bastante duras e, como hoje, a equipa irá fazer tudo para vencer esta Volta.Quando arranquei, arranquei com o intuito bem claro de minimizar espaços. Houve um momento ou outro em que lhe disse [a Figueiredo] para passar, ele disse que não tinha ordem, e eu respeitei. Isto são situações de corrida, são decisões táticas, cabe-nos a nós aceitar.", conluiu