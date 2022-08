António Carvalho e a vitória na Senhora da Graça: «Estratégia bem delineada do autocarro»

Vencedor na mítica chegada à Senhora da Graça, António Carvalho coroou de êxito uma jornada praticamente perfeita da equipa Glassdrive Q8 Anicolor, com os três primeiros lugares na etapa e a liderança de Frederico Figueiredo reforçada para quase 2 minutos em relação ao terceiro colocado Luís Fernandes. Após a etapa, Carvalho revela que tudo o que aconteceu na estrada tinha sido delineado do autocarro antes do arranque."Nós saímos com uma estratégia bem delineada do autocarro. Passava, acima de tudo, por tentar defender o nosso primeiro e segundo lugar da geral. Se houvesse possibilidade ou se sentíssemos fraqueza dos adversários, principalmente do Luís Fernandes, para eu tentar chegar ao pódio, iríamos tentar. Se vocês analisarem a etapa, nós acabámos por colocar um homem na fuga [Fábio Costa], que era um dos nossos objetivos. Queríamos trazer a etapa controlada entre o Barreiro e a Senhora da Graça. Não pretendíamos acelerar a corrida no Barreiro. Felizmente, o Tavira acelerou por nós. Acabaram por endurecer muito a corrida e muitos adversários acabaram por ficar para trás", começou por explicar."Houve um momento, a faltar dois quilómetros [para o alto do Barreiro], corto os meus colegas acima de tudo para analisar os adversários e vi que estavam a passar mal. Vi que o Luís Fernandes ia a passar mal e tentei endurecer mais um pouco. Mal passámos a montanha, ele disse-me que hoje não estava bem. [...] Foi entrar cá em baixo na Senhora da Graça para ver como ia ser a resposta do Luís Fernandes, ele não se mexeu, era sinal que estava mal", prosseguiu o ciclista português, que tem o pódio a 29 segundos de distância."Só tive de esperar e trazer o Frederico e o Maurício até ao alto, num ritmo confortável para todos. Claro que sofrendo, porque não há vitórias fáceis, e tentar assaltar o pódio, não consegui ainda. Mas veremos amanhã. Estivemos a analisar o contrarrelógio de Gaia-Porto, quando faço segundo, e ganhei quatro minutos ao Luís Fernandes. Mas não há provas iguais. Amanhã vou tentar o meu melhor para acabar no pódio final", concluiu.