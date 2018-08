Continuar a ler

Durante o dia são esperadas temperaturas sempre superiores a 40 graus centígrados.Em Beja, de onde partiu a etapa mais longa da Volta a Portugal, com 203,6 quilómetros até Portalegre, Joaquim Gomes disse que esta "é uma ajuda que, em alguns casos extremos, pode fazer a diferença para os corredores menos experientes entre acabar esta etapa e mesmo a Volta e terminar já as suas ambições".Assumindo "uma enorme capacidade de agir de improviso", o diretor da Volta a Portugal admitiu ainda que, em conjunto com o colégio de comissários e os serviços médicos e "perante alterações drásticas" que ponham em causa a integridade física dos corredores, poderá ser neutralizada uma parte da etapa."Se, porventura, em determinado momento da etapa, houver alguma ocorrência de grande gravidade, poderá ser neutralizada uma parte da etapa, mas a chegada a Portalegre vai sempre concretizar-se. Esperamos que nada aconteça, até pelas medidas que estamos a tomar", afirmou.A etapa teve início às 12:30 e à passagem por Portel, perto do quilómetro 40, alguns corredores chegaram mesmo a parar, para receber o banho dos bombeiros. O final da etapa está previsto para cerca das 17:30, em Portalegre.