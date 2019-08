Camisola amarela já está no Museu do FC Porto

Pinto da Costa recebeu ontem a equipa vencedora da Volta a Portugal no Museu do FC Porto, com João Rodrigues a entregar ao presidente a camisola amarela. "O Museu do FC Porto é onde vêm desaguar as grandes vitórias e as grandes glórias que o clube vai alcançando, e esta, eu pude testemunhá-lo, foi das mais difíceis e das mais saborosas", disse.





Hoje tem lugar a homenagem diante dos sócios no intervalo do jogo entre FC Porto e Krasnodar para a Liga dos Campeões.