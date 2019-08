Centro do Porto condicionado no domingo

Como já é sabido, a Volta a Portugal chega ao fim neste domingo, com o contrarrelógio final realizado no Porto e, por isso, a autarquia tomou medidas de prevenção no centro da cidade, com condicionamentos ao trânsito e ao estacionamento. Devidamente sinalizados nos locais, a Câmara Municipal do Porto esclareceu que os condicionamentos vão ser feitos de forma faseada, começando a partir das 22 horas de sábado e terminando à mesma hora de domingo.