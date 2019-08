Cerimónia de pódio da sétima etapa cancelada devido ao mau tempo

A cerimónia de consagração do vencedor da sétima etapa e dos líderes da Volta a Portugal em bicicleta foi adiada para sexta-feira, devido às condições meteorológicas na Serra do Larouco, anunciou a organização."A etapa está quase a terminar há condições para, a nível competitivo, a tirada acabar no segundo ponto mais alto do território continental português, mas, devido às condições meteorológicas, a cerimónia de pódio será adiada para Viana do Castelo, à partida da oitava etapa", lê-se nas redes sociais da prova.A sétima etapa da corrida partiu de Bragança e terminou no alto da Serra do Larouco, em Montalegre, após 156,2 quilómetros, com Luís Gomes (Rádio Popular-Boavista) a ser o primeiro a cortar a meta.Viana do Castelo vai ser o palco para a partida da oitava e antepenúltima etapa da Volta, que vai levar o pelotão a percorrer 156,6 quilómetros até Santa Quitéria, em Felgueiras.