Checo Daniel Babor vence 4.ª etapa e há novo líder na Volta a Portugal

Depois de várias tentativas, a equipa espanhola da Caja Rural conseguiu este domingo chegar à vitória na Volta a Portugal, com nova chegada discutida ao sprint, agora em Castelo Branco.Venceu o checo Daniel Babor, que já tinha sido 2.º e 3.º este ano na prova rainha nacional, batendo no risco de meta o espanhol Andoni López de Abetxuko (Euskaltel) e com João Matias (Tavfer) a fechar o pódio, que lhe valeu roubar a camisola amarela a Rafael Reis (Glassdrive) por causa das bonificações.João Matias, vencedor da etapa da véspera, em Loulé, é então o novo líder da corrida, partindo para uma das etapas decisivas com dois segundos de vantagem precisamente sobre Rafael Reis. Mas esta segunda-feira nem um nem o outro estarão certamente na discussão da liderança, já que uma outra corrida começa com a quinta etapa.A ligação entre Mação e o alto da Torre, pelo lado da Covilhã, vai mostrar outro tipo de protagonistas, aqueles que estão efetivamente na luta pela vitória final.