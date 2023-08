Colin Stüssi: «Enquanto tiver esta camisola, serei sempre o principal alvo»

Líder depois de ter ganho na etapa 7, o suíço Colin Stüssi conservou a camisola amarela esta sexta-feira e vai entrar na mítica tirada com chegada à Senhora da Graça com esse estatuto. Algo que o ciclista da Team Vorarlberg assume saber bem, ainda que lhe coloque uma 'cruz' no que aos rivais diz respeito."Sabe bem [manter a amarela], é um grande alívio, porque hoje era uma etapa na qual, olhando para o papel, muito podia acontecer. Nunca sabemos o que vai acontecer no grupo, especialmente com a secção de terra batida. Podemos ter um pneu vazio, um furo, ou outro problema com a bicicleta, por isso estou feliz por ter passado por tudo a salvo. Perdi um ou dois segundos no sprint, mas no plano geral não interessa. Um grande obrigado novamente à equipa, trabalharam afincadamente todo o dia. Controlaram a fuga e penso que me trazem numa boa posição para os últimos dias", comentou.Líder à entrada da penúltima etapa, o suíço não se vê como o maior favorito. "Definitivamente não. Digo sempre que só está acabado quando acabou. Amanhã [sábado], será outro dia difícil em Portugal, o que é normal. Verei amanhã o que acontece. Hoje, senti que havia muita gente a tentar 'apanhar-me', ganhar-me tempo. Senti que, no último grupo, estava novamente sozinho com cinco ou seis corredores. E isso foi difícil, sobretudo mentalmente".Com a liderança presa por 28 segundos de avanço para Artem Nych, mas com outros seis ciclistas numa diferença de menos de minuto e meio, o ciclista da Team Vorarlberg assume que "provavelmente", terá de marcar todos os rivais. "O número dois [Frederico Figueiredo] da Glassdrive, o número sete da Glassdrive [Artem Nych]. O 43 [Txomin Juaristi], o 46 [Luis Ángel Mate] da Euskastel, o 44 [Mikel Iturria] da Euskaltel. O 161 de não sei que equipa [Jesús del Pino], o 91 [Henrique Casimiro] da Efapel. A lista fica cada vez mais longa. Limito-me a tentar ficar com os melhores. Eu sou um tipo de números, lembro-me dos números, não dos nomes. Deve ser dura [a nona etapa]. É dia nove na Volta a Portugal, com o calor todos os dias são duros. Vamos ver o que acontece. Enquanto eu tiver esta camisola, serei sempre o principal alvo. Sinto-o assim. Mas com esta equipa sinto muito mais confiança".