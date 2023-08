Daniel Babor após vencer em Castelo Branco: «Finalmente, finalmente!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O checo Daniel Babor era naturalmente um homem feliz após conseguir o triunfo na etapa 4 da Volta a Portugal . Depois de ter sido 2.º na etapa 2 e 3.º na 4, o checo da Caja Rural - Seguros RGA soltou duas palavras que dizem tudo. "Finalmente, finalmente", atirou o ciclista de 23 anos."Estou feliz por todos os pódios, mas isto é um bónus para mim", confessou o checo, que venceu num sprint que apelida de "caótico". "Não tinha a minha equipa comigo, mas penso que hoje foi bom estar ali sozinho. A Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua trabalhou todo o dia, assim como a Euskaltel-Euskadi. Tive uma grande pontinha de sorte. E o empedrado ajudou, porque sou um ciclista pesado. Foi melhor para mim hoje."Apesar de eufórico com a conquista do dia, o checo não acredita ser possível manter a camisola dos pontos até ao final. "Penso que não, porque amanhã temos a Torre. Tenho de manter os meus pés no chão. Vamos ver se sobrevivo amanhã."