Davide Appollonio tinha sentimentos mistos de felicidade e estranheza depois da. O italiano, que regressou ao ativo após uma suspensão de quatro anos por doping, disse que está feliz pela vitória, mas "há coisas mais importantes na vida"."Estou muito feliz e é muito estranho. Quatro anos [de suspensão por doping] foi tão longo. Hoje, queria só desfrutar da corrida e ia ver o que ia acontecer.Sofri grande parte do dia e no último quilómetro disse a mim mesmo para sprintar sem pensar no resultado. Foi ótimo vencer, sobretudo pela família e pelos meus amigos.É muito estranho. Não estou emocionado com a vitória, mas porque depois de quatro anos há coisas mais importantes na vida. Hoje, foi só uma corrida de bicicleta", disse.