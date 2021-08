Euskaltel-Euskadi retira-se da Volta a Portugal

A quinta etapa da Volta a Portugal está a ser uma verdadeira loucura, mesmo antes de começar. Aos dois casos na Rádio Popular-Boavista (de João Benta e Tiago Machado) e de um na Atum General-Tavira (que levou também à saída de David Livramento, para lá de Emanuel Duarte), a equipa espanhola Euskaltel-Euskadi decidiu não se apresentar à partida, "como resultado dos testes internos feitos na equipa", sem detalhar quantos casos de Covid-19 terão sido detetados.





Euskaltel-Euskadi abandona la Vuelta a Portugal / Euskaltel-Euskadi taldeak Portugalgo Itzulia uzten du



pic.twitter.com/nqHfZo83am — FundaCiclistaEuskadi (@FundaCiclisEusk) August 10, 2021

Em comunicado nas redes sociais, a formação basca revela que não se apresentará à partida da etapa do dia, com chegada a Santo Tirso, pela "responsabilidade e para preservar a saúde de todos os membros e pelotão em geral", numa decisão tomada em consenso com a organização da Volta a Portugal.Note-se que este é o segundo abandono de uma equipa espanhola devido à Covid-19, depois da Caja Rural.