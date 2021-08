Frederico Figueiredo: «A Senhora da Graça está vingada»

Frederico Figueiredo venceu este domingo a 4.ª etapa da Volta a Portugal, a qual terminou na Guarda. A vitória na tirada permitiu ao ciclista da Efapel subir ao 3.º lugar da geral, atrás de Amaro Antunes (2.º na etapa) e do líder Alejandro Marque.





"Foi uma etapa que já sabíamos que ia ser complicada, que em equipa já tínhamos dito que ia ser dura. Esta é sempre uma etapa um bocadinho stressante e viu-se logo no início, quando se formaram dois grandes grupos e uma fuga com três ciclistas da W52-FC Porto e dois da Efapel. Tínhamos, na reunião, acordado que poderíamos fazer alguma diferença na subida de Videmonte, o Amaro [Antunes] adiantou-se e eu segui na roda", começou por dizer Figueiredo sobre aquele que foi o seu primeiro triunfo na prova."Estou contente por ter alcançado a minha primeira vitória na Volta a Portugal. Depois de um início complicado, porque parti o escafoide na Volta ao Algarve, tem sido um último mês e meio muito positivo e estou extremamente feliz. Quero agradecer à Efapel tudo o que tem feito por mim e dedicar-lhes a vitória, sobretudo ao Luís Mendonça, que nestes últimos dias esteve na cabeça do pelotão sozinho a trabalhar para a equipa", vincou, para depois confessar: "Era uma pergunta que eu esperava já. Sim, [a Senhora da Graça] está vingada. Ainda falta pagar uma, porque a Serra da Estrela também ficou marcada."O corredor da Efapel voltou depois a recordar o 'duelo' com Amaro Antunes, da W52-FC Porto."Convidou umas certas vezes [a passar para a frente], mas eu também tenho o meu rádio avariado, faltavam-me as indicações do carro [do diretor desportivo] e também não queria estar a pôr a minha opção pessoal e isso refletir-se na equipa. Tive de esperar que o diretor chegasse para saber o que poderia fazer. O que interessa e o mais importante foi ter alcançado esta vitória na chegada à Guarda", disse, para finalizar. "É uma vitória na Volta a Portugal, estou extremamente feliz por poder dar mais uma vitória à Efapel."