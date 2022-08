Frederico Figueiredo antevê "etapa durinha": «Vai ser o dia D!»

Na véspera do dia que pode agitar novamente a classificação geral da Volta a Portugal, com a mítica subida à Senhora da Graça, o camisola amarela Frederico Figueiredo assumiu esperar uma jornada complicada, mas confessa que a ideia de fazer essa subida vestido de líder será algo especialmente."Amanhã, vai ser uma etapa durinha. Partir de amarelo para a etapa da Senhora da Graça e subi-la de amarelo também há de ser uma coisa muito boa de se fazer. Vamos ver como são as sensações. Vai ser o dia D", comentou o ciclista da Glassdrive–Q8–Anicolor.Líder com 7 segundos de avanço para o colega de equipa Maurício Moreira, Figueiredo não abre o jogo quanto à tática do dia de amanhã. "Isso é uma coisa que depende da reunião que vamos fazer amanhã com o nosso diretor desportivo, o Rúben Pereira. O que interessa é que a nossa equipa leve a Volta a Portugal, seja comigo, ou com o Mauricio [Moreira] ou mesmo com o [António] Carvalho. Estamos os três bem posicionados na geral, e o mais importante é levar a Volta a Portugal para nossa casa, o resto é o resto."Uma coisa é certa e o camisola amarela sabe disso: para ganhar a Volta tem de ganhar tempo no domingo. "Sim, tenho noção disso. Sei que não sou um contrarrelogista, nunca vou ser. Vou defendendo-me a cada ano que passa melhor no 'crono', mas tenho a noção de que o tempo que tenho não é suficiente. Amanhã, vamos ver o que a estrada nos vai dar. Por aquilo que vi do contrarrelógio, um minuto, 1:15, para mim facilitava muito, mas não quero pensar muito nisso. Tenho feito uma época muito boa, tenho vencido onde é o meu ponto forte e é isso que tenho tirado de positivo durante este ano. Como disse no Troféu Joaquim Agostinho, se ganhar, ganhei, se não ganhar, não morre ninguém.É o sonho de um ciclista português ganhar a Volta a Portugal".