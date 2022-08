Frederico Figueiredo e o primeiro dia de amarelo: «Um sentimento espetacular»

Pela primeira vez na estrada como camisola amarela, Frederico Figueiredo assumiu que foi uma sensação bastante especial ter vestido a cor do líder da Volta a Portugal, especialmente numa etapa na qual passou "à porta de casa"."Um sentimento espetacular [andar de amarelo], ainda por cima passei à porta de casa, ali no alto da Big Cansil, com as pessoas todas a chamarem pelo meu nome. Posso dizer que subi com um bocadinho de pele de galinha, foi muito bom. Quero agradecer-lhes a eles por todo o barulho que fizeram", assumiu o ciclista da Glassdrive Q8 Anicolor.De olho na tirada de amanhã, com a subida ao Sameiro como ponto mais difícil, o líder da Volta espera dificuldades. "É sempre uma subida complicada, apesar de ser uma etapa mais tranquila de início. Também somos nós que fazemos [as etapas complicadas], porque têm sido dois dias intensos logo desde a partida, sempre com dificuldade em darem-se as fugas, mas vamos ver. Amanhã, é outro dia. Vamos agora descansar e depois amanhã definiremos o que iremos fazer."